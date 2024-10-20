Скандал зі МСЕК. Зеленський: Чекаю від правоохоронців швидких жорстких рішень

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних органів рішень після оприлюднення інформації про те, що десятки прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність. Так глава держави відреагував на скандал із Медико-соціальними експертними комісіями.

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"У тилу тут, в Україні, стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог", – зазначив Зеленський.

За словами президента, мова про те, що "відбувається із МСЕК та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв’язками та оформили собі фальшиві інвалідності".

"Я чекаю від правоохоронців, передусім Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Офісу генерального прокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Призначив РНБО", – резюмував глава держави.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Журналіст із власних джерел встановив список прокурорів-інвалідів із Хмельницької прокуратури, який, за його словами, не є остаточним. У ньому 49 людей, зокрема прокурор Хмельницької області Олексій Олійник і його дружина Ірина, яка до 2024 року працювала у відомстві.

Того самого дня генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування. А 17 жовтня Костін звільнив Олійника з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури.