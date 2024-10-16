Бутусов: 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. Костін призначив розслідування

Андрій Костін (Фото: Офіс генпрокурора)

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування після оприлюднення інформації про те, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили групи інвалідності. Так Офіс генерального прокурора відреагував на розслідування головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова.

У відомстві зазначили, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується прокуратури Хмельницької області, а й інших органів прокуратури.

Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Раніше 16 жовтня Бутусов оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки Медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Журналіст із власних джерел встановив список прокурорів-інвалідів із Хмельницької прокуратури, який, за його словами, не є остаточним. У ньому, 49 людей, зокрема прокурор Хмельницької області Олексій Олійник і його дружина Ірина, яка до 2024 року працювала у відомстві.

Бутусов стверджує, що багато років поспіль посадовці прокуратури отримували та продовжують отримувати від держави пенсії через інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи (сина начальниці МСЕК).

"Подружжя обласного прокурора Олійника отримало 2,5 млн грн із грошей пенсіонерів. Першим пенсію у 2017-му у віці 37 років оформив Олексій Олійник, тоді він отримав уперше 34 397 грн пенсії. У 2023-му він і його дружина Ірина Олійник отримали кожен вже по 251 260 грн", – йдеться у розслідуванні.

Масштаби видачі інвалідних свідоцтв і пенсій у прокуратурі важко підрахувати, оскільки близькі родичі прокурорів, які не служили у відомстві, також оформлені інвалідами, стверджує Бутусов.

"Якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали тільки встановлені нами 50 прокурорів-інвалідів від платників податків, це становить щонайменше 54,1 млн грн – деякі оформлювали пенсії з 2016 року, деякі останнім часом", – зазначив журналіст.