СБУ: В університеті на Закарпатті викрито 225 фейкових студентів: відстрочки вже скасували

Слідчі дії (Фото: СБУ)

У Закарпатській області затримано ректора та проректора приватного університету, які, за версією слідства, без вступних екзаменів зарахували понад дві сотні чоловіків мобілізаційного віку на бакалаврат до власного та іноземного вишів. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Керівники університету обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього вони залучили до незаконної діяльності посадовця Військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ комісія Ужгородського районного центру комплектування та соціальної підтримки скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 чоловікам, які скористалися цією схемою.

В прокуратурі уточнили, що пакет таких "послуг" підозрювані оцінювали орієнтовно у 1500 євро з особи. Під час обшуків вилучено готівку в національній та іноземній валюті, еквівалентну понад 4,5 млн грн.

Також цього самого дня СБУ повідомила про ліквідацію ще двох схем ухилення від мобілізації, які діяли у Києві та Черкасах. У столиці викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "задніми числами" оформлювали чоловіків до аспірантури.

Для реалізації схеми вони "супроводжували вступ" чоловіків до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися. У такий спосіб вони отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких "послуг" становила до $8000.

Правоохоронці зафіксували понад 50 таких фактів, зазначили в прокуратурі.

У Черкасах викрито трьох представників військово-лікарської комісії, які, за версією слідства, продавали військовозобов’язаним фальшиві висновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

До незаконної діяльності вони залучили медсестру, яка підшукувала потенційних клієнтів та підтримувала зв’язок між ними.

Наразі всім затриманим (відповідно до вчинених злочинів) повідомлено про підозру за статтями про зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ