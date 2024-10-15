СБУ: В университете на Закарпатье разоблачено 225 фейковых студентов: отсрочки отменили
В Закарпатской области задержаны ректор и проректор частного университета, которые, по версии следствия, без вступительных экзаменов зачислили более двухсот мужчин мобилизационного возраста на бакалавриат в собственный и иностранный вузы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Руководители университета обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого они привлекли к незаконной деятельности должностное лицо Военной службы правопорядка.
После разоблачения СБУ комиссия Ужгородского районного центра комплектования и социальной поддержки отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 мужчинам, воспользовавшимся этой схемой.
В прокуратуре уточнили, что пакет таких "услуг" подозреваемые оценивали ориентировочно в 1500 евро с человека. В ходе обысков изъяты наличные в национальной и иностранной валюте, эквивалентной более 4,5 млн грн.
Также в этот же день СБУ сообщила о ликвидации еще двух схем уклонения от мобилизации, действовавших в Киеве и Черкассах. В столице разоблачен заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли мужчин в аспирантуру.
Для реализации схемы они "сопровождали поступление" мужчин в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились. Таким образом, они получали возможность отсрочки от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до $8000.
Правоохранители зафиксировали более 50 подобных фактов, отметили в прокуратуре.
В Черкассах разоблачены три представителя военно-врачебной комиссии, которые, по версии следствия, продавали военнообязанным фальшивые выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
В незаконную деятельность они привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними.
В настоящее время всем задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по статьям о злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
- 4 октября СБУ заявила об обезвреживании масштабной преступной группировки, заработавшей более 40 млн грн на схемах для уклонистов.
- В тот же день ОГП сообщил, что в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета.
- 9 октября стало известно, что в Ровно группа из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах, продавая фиктивные справки об инвалидности.