СБУ: В университете на Закарпатье разоблачено 225 фейковых студентов: отсрочки отменили

Следственные действия (Фото: СБУ)

В Закарпатской области задержаны ректор и проректор частного университета, которые, по версии следствия, без вступительных экзаменов зачислили более двухсот мужчин мобилизационного возраста на бакалавриат в собственный и иностранный вузы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Руководители университета обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого они привлекли к незаконной деятельности должностное лицо Военной службы правопорядка.

После разоблачения СБУ комиссия Ужгородского районного центра комплектования и социальной поддержки отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 мужчинам, воспользовавшимся этой схемой.

В прокуратуре уточнили, что пакет таких "услуг" подозреваемые оценивали ориентировочно в 1500 евро с человека. В ходе обысков изъяты наличные в национальной и иностранной валюте, эквивалентной более 4,5 млн грн.

Также в этот же день СБУ сообщила о ликвидации еще двух схем уклонения от мобилизации, действовавших в Киеве и Черкассах. В столице разоблачен заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли мужчин в аспирантуру.

Для реализации схемы они "сопровождали поступление" мужчин в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились. Таким образом, они получали возможность отсрочки от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до $8000.

Правоохранители зафиксировали более 50 подобных фактов, отметили в прокуратуре.

В Черкассах разоблачены три представителя военно-врачебной комиссии, которые, по версии следствия, продавали военнообязанным фальшивые выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В незаконную деятельность они привлекли медсестру, которая подыскивала потенциальных клиентов и поддерживала связь между ними.

В настоящее время всем задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) сообщено о подозрении по статьям о злоупотреблении влиянием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ