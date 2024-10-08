В Одесі посадовець ТЦК незаконно коригував дані у системі "Оберіг" за тисячі доларів – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування в Одесі. За даними слідства, підозрюваний організував заробіток на чоловіках, що бажають уникнути мобілізації.

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Правоохоронці зазначають, що наступна схема діяла з березня 2023-го: співробітник ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов'язаних в електронній базі даних "Оберіг" і за це отримував від $4000 до $7000.

ДБР стверджує, що чоловік вносив до Оберегу неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби – і це дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі встановлюють усіх осіб, які встигли скористатися схемою, зауважило відомство.

Співробітнику ТЦК повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Максимально йому загрожує 15 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. 

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю.

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