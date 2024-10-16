Бутусов: 49 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. Костин отреагировал

Андрей Костин (Фото: Офис генпрокурора)

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал указ о проведении служебного расследования после обнародования информации о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области оформили группы инвалидности. Так Офис генерального прокурора отреагировал на расследование главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова.

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В ведомстве отметили, что служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся прокуратуры Хмельницкой области, но и других органов прокуратуры.

Комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Ранее 16 октября Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача Медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, арестованной по подозрению в незаконном обогащении.

Журналист из собственных источников установил список прокуроров-инвалидов из Хмельницкой прокуратуры, который, по его словам, не является окончательным. В нем 49 человек, в том числе прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник и его жена Ирина, которая до 2024 года работала в ведомстве.

Бутусов утверждает, что многие годы чиновники прокуратуры получали и продолжают получать от государства пенсии по инвалидности – согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы (сына начальницы МСЭК).

"Областной прокурор Олейник с женой получили 2,5 млн грн из денег пенсионеров. Первым пенсию в 2017-м в возрасте 37 лет оформил Алексей Олейник, тогда он получил впервые 34 397 грн пенсии. В 2023-м он и его жена Ирина Олейник уже по 251 260 грн", – говорится в расследовании.

Масштабы выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре сложно подсчитать, поскольку близкие родственники прокуроров, не служившие в ведомстве, также оформлены инвалидами, утверждает Бутусов.

"Если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили только установленные нами 50 прокуроров-инвалидов от налогоплательщиков, это составляет как минимум 54,1 млн грн – некоторые оформляли пенсии с 2016 года, некоторые в последнее время", – отметил журналист.