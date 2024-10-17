ОГП: Голова Хмельницької прокуратури Олійник звільнений після скандалу з інвалідністю

Олійник заявив у мережі, що інвалідність отримав ще близько семи років тому

Олексій Олійник (Фото: сторінка прокурора у Facebook)

Генпрокурор Андрій Костін звільнив із посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після скандалу з підробною інвалідністю. Як повідомляють в Офісі генпрокурора, Олійник написав заяву за власним бажанням.

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16 жовтня головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились "інвалідами другої групи", та опублікував 49 імен. Вони отримали такий висновок, за словами журналіста, згідно з рішенням головної лікарки Медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Олійник, який був на першому місці у списку Бутусова, намагався виправдатися в мережі. На своїй сторінці у Facebook він написав, що оприлюднена інформація "не в повній мірі відповідає дійсності". Голова прокуратури заявив, що має проблеми зі здоров'ям вже майже 20 років.

"Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду", — написав він, додавши, що інвалідність не заважає його роботі.

Він додав, що питання про його групу інвалідності розглядалось під час професійної атестації, також підіймалося у 2020 році нардепкою Галиною Третяковою і було предметом розслідування "центральних правоохоронних органів".

Наразі триває службове розслідування, ініційоване Офісом генпрокурора, щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури та інших аналогічних установ.