Генпрокурор Костин подал в отставку на фоне скандала с раздачей инвалидностей в МСЭК

Президент на заседании СНБО заявил, что Андрей Костин должен понести политическую ответственность за ситуацию в органах прокуратуры

Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно нарушений в медико-социальных экспертных комиссиях. После этого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку.

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На СНБО отдельно рассматривали ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал глава Офиса генпрокурора.

По результатам заседания Зеленский заметил, что также должна быть политическая ответственность Костина за ситуацию в органах прокуратуры.

Уже через 12 минут после поста Зеленского появилось сообщение от Костина — тот заявил об увольнении с должности.

Он отметил, что сейчас на всех уровнях в государстве идут проверки, расследуются уголовные производства – и "многие позорные факты злоупотреблений" были установлены и в прокурорской системе.

"Считаю абсолютно правильной позицию президента Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", – написал Костин.

Нардеп от Слуги народа, он занимал должность генпрокурора с 28 июля 2022 года. Ирину Венедиктову, предшественницу Костина на посту, после увольнения отправили послом в Швейцарию.

Ранее, 16 октября, журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором утверждал, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, ранее арестованной по подозрению в незаконном обогащении.

Журналист из собственных источников установил список прокуроров-инвалидов из Хмельницкой прокуратуры, который, по его словам, не является окончательным. В нем 49 человек, в том числе прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник и его жена Ирина, которая до 2024 года работала в ведомстве.

В тот же день генпрокурор подписал приказ о проведении служебного расследования, а 17 октября уволил Олейника с должности руководителя Хмельницкой облпрокуратуры.