Первое следствие "забыло" пароль от телефона с разговорами о Венедиктовой – Клименко

В производстве по вмешательству в деятельность бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой присутствовал мобильный телефон. На нем могли быть записи разговоров, которые неустановленные лица могли использовать для давления на должностное лицо. В то же время, правоохранители из первых команд и эксперт заявляли, что "забыли" пароль и содержание этих разговоров, рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в интервью изданию Зеркало недели.

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Телефон не принадлежит экс-генеральному прокурору, но на нем "должны быть" сохранены записи, касающиеся разговоров Венедиктовой, заметил он.

Клименко отметил, что содержание этих разговоров ему пока неизвестно.

После назначения на должность он ознакомился с производством по факту вмешательства в деятельность генпрокурора.

В этом производстве был телефон, на котором есть записи разговоров. Их неустановленные лица могли использовать якобы для влияния на Венедиктову, отметил Клименко.

По версии прокуроров, телефон хранился "подальше от Киева" из-за войны.

"После того как через несколько дней телефон все же появился в материалах уголовного производства, он был заблокирован, а пароль от телефона исчез", – заявил Клименко.

По словам прокуроров, они либо не слушали записи с него, перед тем как отправить на экспертизу, либо "просто забыли их содержание ", утверждает глава САП.

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Эксперт, проводивший экспертизу, также "не помнит" пароль, содержание разговоров "не вспоминает" и "не может объяснить", почему содержание разговоров не отражено в самой экспертизе, говорит Клименко.

По его словам, детективы НАБУ тоже "ничего не смогли объяснить" как насчет телефона, так и по производству в целом. Это произошло еще до назначения нового директора Бюро.

После установления этих фактов группу прокуроров и детективов заменили, а телефон передали в НАБУ, где его смогли разблокировать.

По информации Клименко, экс-генерального прокурора "так и не допросили" по поводу деталей и обстоятельств по этому делу.

Сейчас телефон разблокирован, с ним работает следствие.

Клименко заметил, что в деле действительно "очень много странных совпадений", похожих на закономерности.

Он предположил, что по этому делу придется расследовать действия детективов и прокурора.

19 июля 2022 года Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора. В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил увольнение Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

17 ноября Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

28 апреля 2023 года Венедиктова стала послом еще и в Лихтенштейне.

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