Зеленский постфактум узнал про арест экс-главы Верховного Суда. Реакция: Окей
Президент Владимир Зеленский узнал об аресте экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева после задержания должностного лица и начала проведения обысков. Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос в интервью Укринформ.
"Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", – сказал Кривонос.
Он отметил, что Зеленский "очень ровно и взвешенно" отнесся к этой информации.
Президент также не удивился этим фактам.
"Он спросил, в чем там суть. Говорю: "Это – получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо", – рассказал Кривонос.
Он добавил, что у президента не было "никаких эмоций": ни отрицательных, ни положительных.
Кривонос заметил, что это был "очень выдержанный" разговор.
- 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
- 16 мая экс-главе Суда Князеву сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
- 26 мая в Верховном Суде избран новый глава вместо Князева.
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