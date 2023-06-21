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Зеленский постфактум узнал про арест экс-главы Верховного Суда. Реакция: Окей

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 10:30
Зеленский постфактум узнал про арест экс-главы Верховного Суда. Реакция: Окей - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский узнал об аресте экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева после задержания должностного лица и начала проведения обысков. Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос в интервью Укринформ.

"Он мне сам позвонил и как руководитель государства поинтересовался, что там происходит в Верховном Суде. Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора", – сказал Кривонос.

Он отметил, что Зеленский "очень ровно и взвешенно" отнесся к этой информации.

Президент также не удивился этим фактам.

"Он спросил, в чем там суть. Говорю: "Это – получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо", – рассказал Кривонос.

Он добавил, что у президента не было "никаких эмоций": ни отрицательных, ни положительных.

Кривонос заметил, что это был "очень выдержанный" разговор.

  • 15 мая 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили о раскрытии факта масштабной коррупции в Верховном Суде Украины.
  • 16 мая экс-главе Суда Князеву сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. Ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
  • 26 мая в Верховном Суде избран новый глава вместо Князева.

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Артём Джерипа
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