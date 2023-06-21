Зеленський постфактум дізнався про арешт ексголови Верховного Суду. Реакція: Окей

Президент Володимир Зеленський дізнався про арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва після затримання посадовця і початку проведення обшуків. Про це розповів голова Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в інтерв'ю Укрінформ.

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"Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабаря. Це був весь контекст розмови", – сказав Кривонос.

Він зазначив, що Зеленський "дуже рівно та зважено" поставився до цієї інформації.

Президент також не здивувався цим фактам.

"Він спитав, у чому там суть. Говорю: "Це – отримання хабаря". Він каже: "Окей, добре", – розповів Кривонос.

Він додав, що у президента не було "ніяких емоцій": ані негативних, ані позитивних.

Кривонос зауважив, що це була "дуже витримана" розмова.

15 травня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про розкриття факту масштабної корупції у Верховному Суді України.

16 травня ексголові Суду Князєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

26 травня у Верховному Суді обрано нового голову замість Князєва.

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