Зеленський постфактум дізнався про арешт ексголови Верховного Суду. Реакція: Окей
Президент Володимир Зеленський дізнався про арешт ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва після затримання посадовця і початку проведення обшуків. Про це розповів голова Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в інтерв'ю Укрінформ.
"Він мені сам подзвонив і як керівник держави поцікавився, що там відбувається у Верховному Суді. Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабаря. Це був весь контекст розмови", – сказав Кривонос.
Він зазначив, що Зеленський "дуже рівно та зважено" поставився до цієї інформації.
Президент також не здивувався цим фактам.
"Він спитав, у чому там суть. Говорю: "Це – отримання хабаря". Він каже: "Окей, добре", – розповів Кривонос.
Він додав, що у президента не було "ніяких емоцій": ані негативних, ані позитивних.
Кривонос зауважив, що це була "дуже витримана" розмова.
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- 16 травня ексголові Суду Князєву повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $2,7 млн. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
- 26 травня у Верховному Суді обрано нового голову замість Князєва.
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