Перше слідство "забуло" пароль від телефону з розмовами про Венедіктову – Клименко

У провадженні щодо втручання у діяльність колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової був присутній мобільний телефон. На ньому могли бути записи розмов, які невстановлені особи могли б використовувати для тиску на посадовицю. Водночас правоохоронці з перших команд та експерт заявляли, що "забули" пароль та зміст цих розмов, розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю виданню Дзеркало тижня.

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Телефон не належить ексгенеральному прокурору, але на ньому "мали б бути" збережені записи, що стосуються розмов Венедіктової, зауважив він.

Клименко зазначив, що зміст цих розмов йому наразі невідомий.

Після призначення на посаду він ознайомився з провадженням за фактом втручання в діяльність генпрокурора.

У цьому провадженні був телефон, на якому є записи розмов. Їх невстановлені особи використовувати нібито для впливу на Венедіктову, зазначив Клименко.

За версією прокурорів, телефон зберігався "подалі від Києва" через війну.

"Після того, як за кілька днів телефон усе ж з’явився у матеріалах кримінального провадження, він був заблокований, а пароль від телефону зник", – заявив Клименко.

За словами прокурорів, вони або не слухали записів з нього, перед тим як відправити на експертизу, або "просто забули їхній зміст", стверджує глава САП.

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Експерт, який проводив експертизу, також "не пам'ятає" пароль, зміст розмов "не пригадує" і "не може пояснити", чому зміст розмов не відображено у самій експертизі, каже Клименко.

За його словами, детективи НАБУ теж "нічого не змогли пояснити" як щодо телефону, так і щодо провадження загалом. Це відбулось ще до призначення нового директора Бюро.

Після встановлення цих фактів групу прокурорів і детективів було змінено, а телефон передали до НАБУ, де його змогли розблокувати.

За інформацією Клименка, ексгенерального прокурора "так і не допитали" щодо деталей та обставин цієї справи.

Наразі телефон розблокований, з ним працює слідство.

Клименко зауважив, що у справі дійсно "дуже багато дивних збігів", що схожі на закономірності.

Він припустив, що у цій справі також доведеться розслідувати дії детективів і прокурора.

19 липня 2022 року Венедіктову було усунено з посади генпрокурора. Того самого дня Зеленський усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Президент пояснив звільнення Венедіктової та Баканова великою кількістю зрадників у правоохоронних органах, які перейшли на бік РФ після повномасштабного вторгнення.

17 листопада Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії.

28 квітня 2023 року Венедіктова стала послом ще й у Ліхтенштейні.

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