Александр Клименко назначен новым главой САП – Ермак

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Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Александр Клименко. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, объявленный Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", – написал Ермак.

Глава Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук сказала LIGA.net, что у нее пока нет официального подтверждения о назначении Клименко и она узнала о нем из СМИ.

Назначение главы САП было одной из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС.

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Победителя конкурса на главу САП определили еще в конце 2021-го. Им стал старший детектив НАБУ Александр Клименко, который, в частности вел дело замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем лишь 19 июля 2022-го.

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Сергей Бережной

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