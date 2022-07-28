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Александр Клименко назначен новым главой САП – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 11:07
Александр Клименко назначен новым главой САП – Ермак - Фото
Александр Клименко, руководитель САП. Фото: Укринформ
дополнено

Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначен Александр Клименко. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко, объявленный Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", – написал Ермак.

Глава Управления информационной политики Офиса генпрокурора Сюзанна Савчук сказала LIGA.net, что у нее пока нет официального подтверждения о назначении Клименко и она узнала о нем из СМИ.

Назначение главы САП было одной из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС.

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Читайте также: "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

Сергей Бережной
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Александр Клименко специализированная антикоррупционная прокуратура
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