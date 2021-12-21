Провластная часть комиссии по главе САП отказались утверждать победителя конкурса: решение

Сегодня, 21 декабря, во время заседания конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, провластная часть комиссии отказалась голосовать за утверждение формального решения.

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За решение не проголосовали Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.

Они объяснили свой отказ утвердить решение техническим моментом – остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов. Председатель комиссии Коваль заявила, что нужно перенести заседание для получения этого разрешения.

Иностранные представители предложили проголосовать за математические резузльтаты конкурса, чтобы утвердить победителя конкурса – что первое место занял Александр Клименко.

Это было сделано – результаты баллов кандидатов за конкурс и за собеседования сложили и предложили проголосовать за то, что их сумма соответствует действительности. Ряд членов комиссии отказались голосовать за то, что 230+16 равно 246.

Члены комиссии проголосовали еще раз за проект решения – результат не изменился.

Как написал руководитель ЦПК Виталий Шабунин: "Контролируемая Банковой часть комиссии сорвала назначение руководителя САП. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко. Следовательно, Зеленский/Ермак сорвали объявление победителя конкурса на руководителя САП".

По его словам, это было сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом.

"Чтобы у наших Западных союзников точно не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули в лицо. Для понимания контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии отказались утвердить, ими же проставленные и лично объявленные баллы", – написал Шабунин.

Он подчеркнул, что провластные члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года.

"Члены комиссии предлагают собраться завтра – однако это ничего не изменит. Клименко является победителем конкурса и значит, что Банковая собирается сорвать конкурс. Решение ОАСК накануне точно не случайно и писалось на Банковой", – резюмировал Шабунин.

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Наталия Медведева

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