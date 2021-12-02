Послы G7 призвали избрать руководителя САП без промедлений и в полной прозрачности
Специализированного антикоррупционного прокурора в Украине должны избрать без дальнейших промедлений и в полной прозрачности. Об этом заявили послы стран Большой семерки в Twitter.
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Послы G7 призвали комиссию, избирающую нового специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений окончить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности.
Иностранные дипломаты уверены, что антикоррупционные институты, включая независимого специализированный антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины.
Также послы G7 акцентировали на важности избрания руководителя САП для уменьшения вредоносного влияния олигархов на украинскую экономику и политику.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- 9 октября в ЦПК заявили, что "подконтрольные ОП" члены комиссии сорвали ключевой этап конкурса на главу САП. В тот же день Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы САП.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
- Заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно пройти сегодня, 2 декабря.
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