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Послы G7 призвали избрать руководителя САП без промедлений и в полной прозрачности

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 10:08
Послы G7 призвали избрать руководителя САП без промедлений и в полной прозрачности - Фото
G7 (фото - depositphotos.com)

Специализированного антикоррупционного прокурора в Украине должны избрать без дальнейших промедлений и в полной прозрачности. Об этом заявили послы стран Большой семерки в Twitter.

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Послы G7 призвали комиссию, избирающую нового специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений окончить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности.

Иностранные дипломаты уверены, что антикоррупционные институты, включая независимого специализированный антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины.

Также послы G7 акцентировали на важности избрания руководителя САП для уменьшения вредоносного влияния олигархов на украинскую экономику и политику. 

Послы G7 призвали избрать руководителя САП без промедлений и в полной прозрачности

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Оксана Житнюк
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