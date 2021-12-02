Послы G7 призвали избрать руководителя САП без промедлений и в полной прозрачности

Специализированного антикоррупционного прокурора в Украине должны избрать без дальнейших промедлений и в полной прозрачности. Об этом заявили послы стран Большой семерки в Twitter.

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Послы G7 призвали комиссию, избирающую нового специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений окончить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности.

Иностранные дипломаты уверены, что антикоррупционные институты, включая независимого специализированный антикоррупционного прокурора, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины.

Также послы G7 акцентировали на важности избрания руководителя САП для уменьшения вредоносного влияния олигархов на украинскую экономику и политику.

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Оксана Житнюк

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