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ОАСК против "хотелок и меморандумов": конкурс на главу САП отменен. Но будет апелляция

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 17:58
ОАСК против
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

Окружной административный суд Киева заявил, что отменил порядок проведения конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом решении говорится на сайте суда. Однако решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции, сообщили LIGA.net в Центре противодействия коррупции.

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Как отмечается, ОАСК завершил рассмотрение дела о законности порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП и пришел к выводу, что конкурсная комиссия, которая его приняла, была лишена полномочий делать это.

"При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы", – говорится в сообщении.

Суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.

В связи с этим ОАСК "пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у Конкурсной комиссии и противоправности принятия ею порядка работы".

Таким образом фактически ОАСК заявил, что отменил конкурс на главу САП.

В ОАСК добавили, что дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, начиная с июня 2021 года. К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в САП, чтобы предоставить им возможность дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям.

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин в комментарии LIGA.net, что это решение не вступит в силу без решения апелляционной инстанции.

"Зеленский/Ермак руками ОАСК снесли порядок проведения конкурса на руководителя САП. Мы описывали этот сценарий действий Банковой как наиболее вероятный, – отметил Шабунин. – Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз – Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака". 

Он добавил, что ОАСК – это суд первой инстанции, а это значит, что его решения не приобретают законную силу до решения апелляционной инстанции. 

Таким образом, подчеркнул Шабунин, конкурс должен продолжаться, и завтра комиссия должна избрать руководителя САП.

"Однако убежден, что завтра контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК", – прогнозирует лидер ЦПК. 

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что это решение Окружного суда означает, что ОАСК в очередной раз использовал свои незаконные методы для того, чтобы повлиять на конкурс САП.

"Но его решение не вступило в законную силу, поскольку впереди еще апелляционная инстанция. Поэтому решение ОАСК не останавливает конкурс, и он может продолжаться. В том числе завтра может состояться заседание. Но я не исключаю, что отдельные члены комиссии используют это решение, чтобы не прийти", – считает юрист. 

Щербан подчеркнула, что если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным. Если отменит – новый глава САП сможет выполнять свои полномочия.

"Фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП", – резюмировала юрист ЦПК.

LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.

Читайте также в разделе Мнения: Цена провала конкурса по САП и судебной реформы – будущее Зеленского и Украины

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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коррупция ОАСК сап павел вовк
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