ОАСК против "хотелок и меморандумов": конкурс на главу САП отменен. Но будет апелляция
Окружной административный суд Киева заявил, что отменил порядок проведения конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом решении говорится на сайте суда. Однако решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции, сообщили LIGA.net в Центре противодействия коррупции.
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Как отмечается, ОАСК завершил рассмотрение дела о законности порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП и пришел к выводу, что конкурсная комиссия, которая его приняла, была лишена полномочий делать это.
"При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы", – говорится в сообщении.
Суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.
В связи с этим ОАСК "пришел к выводу об отсутствии соответствующего полномочия у Конкурсной комиссии и противоправности принятия ею порядка работы".
Таким образом фактически ОАСК заявил, что отменил конкурс на главу САП.
В ОАСК добавили, что дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, начиная с июня 2021 года. К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в САП, чтобы предоставить им возможность дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям.
Руководитель ЦПК Виталий Шабунин в комментарии LIGA.net, что это решение не вступит в силу без решения апелляционной инстанции.
"Зеленский/Ермак руками ОАСК снесли порядок проведения конкурса на руководителя САП. Мы описывали этот сценарий действий Банковой как наиболее вероятный, – отметил Шабунин. – Много раз подчеркивал и повторюсь еще раз – Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака".
Он добавил, что ОАСК – это суд первой инстанции, а это значит, что его решения не приобретают законную силу до решения апелляционной инстанции.
Таким образом, подчеркнул Шабунин, конкурс должен продолжаться, и завтра комиссия должна избрать руководителя САП.
"Однако убежден, что завтра контролируемая Банковой часть комиссии отложит заседание, прикрывшись решением ОАСК", – прогнозирует лидер ЦПК.
Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан отметила, что это решение Окружного суда означает, что ОАСК в очередной раз использовал свои незаконные методы для того, чтобы повлиять на конкурс САП.
"Но его решение не вступило в законную силу, поскольку впереди еще апелляционная инстанция. Поэтому решение ОАСК не останавливает конкурс, и он может продолжаться. В том числе завтра может состояться заседание. Но я не исключаю, что отдельные члены комиссии используют это решение, чтобы не прийти", – считает юрист.
Щербан подчеркнула, что если апелляционная инстанция не отменит решение ОАСК, то это будет основанием для признания будущего избрания главы САП незаконным. Если отменит – новый глава САП сможет выполнять свои полномочия.
"Фактически ОАСК поставил под угрозу процесс избрания главы САП", – резюмировала юрист ЦПК.
LIGA.net обратилась за комментарием в Офис президента.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и президента США Джо Байдена.
- В октябре США и ЕС заявили, что очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
- 2 декабря глава ЦПК Виталий Шабунин заявил, что "подконтрольные Банковой" члены комиссии по избранию главы САП снова сорвали заседание комиссии.
- 17 декабря послы G7 заявили Зеленскому, что ждут быстрого избрания главы САП и прозрачного конкурса по избранию директора Национального антикор бюро.
- 21 декабря должно состояться очередное заседание комиссии, на которое планирует прийти руководитель посольства США Кристина Квин.
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