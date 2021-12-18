Послы G7 ждут конкурентного избрания нового главы НАБУ и быстрого отбора главы САП
Послы стран Большой семерки ждут от Украины конкурентного избрания нового главы Национального антикоррупционного бюро и быстрого отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщили послы G7 в Twitter по итогам очередной встречи с президентом Владимиром Зеленским.
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"Послы G7 были рады снова видеть президента Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога", – говорится в сообщении.
Представители стран G7 подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ.
Дипломаты выразили надежду на полную имплементацию законодательства о судебной реформе и на прозрачный конкурс на должности судей Конституционного суда.
"Послы приветствовали закон о НАБУ и ожидают конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ", – говорится в сообщении дипломатов.
В Офисе президента 17 декабря сообщили, что Зеленский рассказал участникам встречи о важных шагах по пути преобразований в Украине, в частности о ходе реформ.
"Мы разблокировали судебную реформу. Запустили важнейший процесс деолигархизации", – заявил президент.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и президента США Джо Байдена.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
- Глава НАБУ назначается на семь лет. Каденция действующего директора Артема Сытника подходит к концу в 2022 году.
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