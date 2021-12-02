Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке
Сегодня, 2 декабря, в очередной раз сорвалось собрание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По информации Офиса генпрокурора, заседания комиссии состоятся 6 и 7 декабря.
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Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы кандидатов на должность руководителя САП за практическое задание, а также назначить дату собеседования с двумя финалистами.
Как заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, заседание сорвали "подконтрольные Банковой" члены комиссии по избранию руководителя САП.
Член комиссии Роман Куйбида написал в Facebook, что на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. В то же время в Zoom собрались почти все члены комиссии, и кворум должен быть.
"Отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов и настоящие причины до сих пор неясны", – отметил Куйбида.
В комментарии к своему посту Куйбида написал: "Все члены комиссии сообщали о готовности поучаствовать в заседании. И даже сейчас готовы присоединиться, но ссылка для встречи была отменена".
Через час после отмены заседания Куйбида написал, что в связи с "неожиданной и безосновательной отменой" заседания, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы.
"По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – написал Куйбида.
Он опубликовал оценки членов комиссии от Совета прокуроров:
Драго Кос выставил следующие баллы:
Александру Клименко – 18
Андрею Синюку – 10,5
Екатерине Клименко – 24
Сергею Савицкому – 16,5
Нона Цоцория выставила следующие баллы:
Александру Клименко – 19,5
Андрею Синюку – 10,5
Екатерине Клименко – 22,5
Сергею Савицкому – 16,5
Томас Фейерстон выставил следующие баллы:
Александру Клименко – 19,5
Андрею Синюку – 9
Екатерине Клименко – 21
Сергею Савицкому – 13,5
Роман Куйбида выставил такие баллы:
Александру Клименко – 18,5
Андрею Синюку – 12,5
Екатерине Клименко – 21
Сергею Савицкому – 18
Куйбида подчеркнул, что члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров готовы повторить свои оценки, когда заседание состоится.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го, когда на тот момент ее глава Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Его обязанности исполняет Максим Грищук.
- Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- 9 октября в ЦПК заявили, что "подконтрольные ОП" члены комиссии сорвали ключевой этап конкурса на главу САП. В тот же день Зеленский заявил, что не услышал адекватных объяснений задержки конкурса по избранию главы САП.
- США и ЕС очень разочарованы задержкой конкурса в САП.
- Сегодня, 2 декабря, послы G7 призвали Украину избрать руководителя САП без промедлений и прозрачно.
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