Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

Сегодня, 2 декабря, в очередной раз сорвалось собрание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По информации Офиса генпрокурора, заседания комиссии состоятся 6 и 7 декабря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы кандидатов на должность руководителя САП за практическое задание, а также назначить дату собеседования с двумя финалистами.

Как заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, заседание сорвали "подконтрольные Банковой" члены комиссии по избранию руководителя САП.

Член комиссии Роман Куйбида написал в Facebook, что на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. В то же время в Zoom собрались почти все члены комиссии, и кворум должен быть.

"Отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов и настоящие причины до сих пор неясны", – отметил Куйбида.

В комментарии к своему посту Куйбида написал: "Все члены комиссии сообщали о готовности поучаствовать в заседании. И даже сейчас готовы присоединиться, но ссылка для встречи была отменена".

Через час после отмены заседания Куйбида написал, что в связи с "неожиданной и безосновательной отменой" заседания, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы.

"По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – написал Куйбида.

Он опубликовал оценки членов комиссии от Совета прокуроров:

Драго Кос выставил следующие баллы:

Александру Клименко – 18

Андрею Синюку – 10,5

Екатерине Клименко – 24

Сергею Савицкому – 16,5

Нона Цоцория выставила следующие баллы:

Александру Клименко – 19,5

Андрею Синюку – 10,5

Екатерине Клименко – 22,5

Сергею Савицкому – 16,5

Томас Фейерстон выставил следующие баллы:

Александру Клименко – 19,5

Андрею Синюку – 9

Екатерине Клименко – 21

Сергею Савицкому – 13,5

Роман Куйбида выставил такие баллы:

Александру Клименко – 18,5

Андрею Синюку – 12,5

Екатерине Клименко – 21

Сергею Савицкому – 18

Куйбида подчеркнул, что члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров готовы повторить свои оценки, когда заседание состоится.

Читайте также: LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.