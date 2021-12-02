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Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 20:22
Выборы главы САП снова сорвали
Роман Куйбида (Скриншот видео Ваша Судова Реформа/Youtube)

Сегодня, 2 декабря, в очередной раз сорвалось собрание конкурсной комиссии, которая избирает руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По информации Офиса генпрокурора, заседания комиссии состоятся 6 и 7 декабря.

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Сегодня комиссия должна была обнародовать баллы кандидатов на должность руководителя САП за практическое задание, а также назначить дату собеседования с двумя финалистами.

Как заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, заседание сорвали "подконтрольные Банковой" члены комиссии по избранию руководителя САП.

Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

Член комиссии Роман Куйбида написал в Facebook, что на сайте Офиса генпрокурора появилось сообщение о том, что заседание не состоится. В то же время в Zoom собрались почти все члены комиссии, и кворум должен быть. 

"Отмена заседания была неожиданностью для всех присутствующих членов и настоящие причины до сих пор неясны", – отметил Куйбида.

Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

В комментарии к своему посту Куйбида написал: "Все члены комиссии сообщали о готовности поучаствовать в заседании. И даже сейчас готовы присоединиться, но ссылка для встречи была отменена".

Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

Через час после отмены заседания Куйбида написал, что в связи с "неожиданной и безосновательной отменой" заседания, члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров решили обнародовать свои баллы.

"По всей вероятности, заседание в очередной раз сорвано, чтобы этого не произошло", – написал Куйбида. 

Он опубликовал оценки членов комиссии от Совета прокуроров:

Драго Кос выставил следующие баллы:

Александру Клименко – 18

Андрею Синюку – 10,5

Екатерине Клименко – 24

Сергею Савицкому – 16,5

Нона Цоцория выставила следующие баллы:

Александру Клименко – 19,5

Андрею Синюку – 10,5

Екатерине Клименко – 22,5

Сергею Савицкому – 16,5

Томас Фейерстон выставил следующие баллы:

Александру Клименко – 19,5

Андрею Синюку – 9

Екатерине Клименко – 21

Сергею Савицкому – 13,5

Роман Куйбида выставил такие баллы:

Александру Клименко – 18,5

Андрею Синюку – 12,5

Екатерине Клименко – 21

Сергею Савицкому – 18

Куйбида подчеркнул, что члены конкурсной комиссии от Совета прокуроров готовы повторить свои оценки, когда заседание состоится.

Выборы главы САП снова сорвали "люди от Банковой". Комиссия собралась в Фейсбуке

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Наталия Медведева
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судебная реформа сап Роман Куйбида
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