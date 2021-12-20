"Это будет важный сигнал миру". Глава посольства США ждет избрания главы САП до 2022 года

Избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры станет хорошим завершением истории Украины в борьбе с коррупцией. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин надеется, что это произойдет уже в ближайшее время, о чем она сказала в интервью Суспільному.

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"21 декабря будет встреча, я думаю, 21-22-го, которая будет одной из последних встреч. И если это удастся завершить (избрание главы САП, – ред.), это будет прекрасный конец истории Украины в ее борьбе с коррупцией", – сказала Квин.

Она надеется, что главу САП изберут до нового года. По словам Квин, это будет "чрезвычайно важным сигналом для внешнего мира и украинцев", что Украина двигается вперед и серьезно относится к антикоррупционной работе.

При этом она отметила, против антикор реформы "довольно сильно боролись некоторые внешние силы" – и этот факт показывает, что реформа достаточно хороша.

Квин также рада, что реформу "достаточно поддержал" президент Владимир Зеленский, а генпрокурор Ирина Венедиктова "курировала программу". Представитель США добавила, что с нетерпением ждет, когда избрание главы САП будет завершено.

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Марк Сировой

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