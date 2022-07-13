ЕС: Рекомендации ЕС можно выполнить и во время войны, самое простое – назначить главу САП

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что для выполнения рекомендаций ЕС Украине не нужны исторические инновации, их можно реализовать во время войны. Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – технически самая простая из рекомендаций ЕС. Об этом Маасикас сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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"Для выполнения этих рекомендаций не требуются исторические инновации... На мой взгляд, в этом списке нет особых проблем, когда можно было бы утверждать, что это невозможно во время войны", – сказал посол ЕС.

При этом Маасикас обратил внимание, что назначение главы САП — самое простое.

"Еще в декабре завершила работу комиссия по назначению главы САП. Так что действительно, если спросить меня, что технически проще всего из этого списка, то это точно должен быть этот пункт. Ждем дальнейших шагов украинской власти", – сказал посол.

На вопрос о том, насколько это критично для поддержки Украины Евросоюзом, он ответил, что не хотел бы устанавливать связь между помощью ЕС и конкретными шагами.

"Я не хотел бы проводить такую ​​связь, на которую вы намекаете в вопросе. Я не хочу устанавливать такую ​​связь между помощью ЕС и конкретными шагами. Мы не хотим и не должны действовать с нашими украинскими коллегами, так что "если вы этого не сделаете, – этой помощи не будет". Нет, это не способ нашего сотрудничества", – сказал Маасикас.

Назначение главы САП и избрание через конкурс руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является одним из условий сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Вадим Ребрина

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