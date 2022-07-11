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Послы G7: Своевременное назначение главы САП – критически важно

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 19:50
Послы G7: Своевременное назначение главы САП – критически важно - Фото
Послы G7 и Владимир Зеленский (Фото: G7AmbReformUA/Twitter)

Послы стран Большой семерки (G7) напомнили о важности назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).  

"Послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП критически важно для укрепления антикоррупционных институтов Украины", – сообщается в Twitter аккаунте немецкого президенства послов G7 в Киеве.   

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Тема назначения главы САП обсуждалась послами на встрече с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 7 июля, уточняется в сообщении. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Верховной Раде 1 июля, напомнила о необходимости реформ, в частности скорейшего назначения главы САП. 

Президент Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, когда будет назначен глава САП, так как "не президент это решает", а промедление с этим вопросом объяснил "другими приоритетами" из-за войны. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в начале июля.  

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Назначение главы САП и избрание через конкурс руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является одним из условий сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.  

СПРАВКА. Победителя конкурса САП определили еще в конце 2021 года, однако конкурсная комиссия до сих пор так и не приняла формального финального решения. Кроме того, скандальный Окружной админсуд Киева отменил конкурс – решение ОАСК сейчас проходит апелляцию. Детальнее об этой истории читайте в статье  "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС. 

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Роман Брыль
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