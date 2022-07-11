Послы G7: Своевременное назначение главы САП – критически важно
Послы стран Большой семерки (G7) напомнили о важности назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"Послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП критически важно для укрепления антикоррупционных институтов Украины", – сообщается в Twitter аккаунте немецкого президенства послов G7 в Киеве.
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Тема назначения главы САП обсуждалась послами на встрече с вице-премьером Ольгой Стефанишиной 7 июля, уточняется в сообщении.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Верховной Раде 1 июля, напомнила о необходимости реформ, в частности скорейшего назначения главы САП.
Президент Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, когда будет назначен глава САП, так как "не президент это решает", а промедление с этим вопросом объяснил "другими приоритетами" из-за войны. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в начале июля.
Назначение главы САП и избрание через конкурс руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является одним из условий сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- 1 июля Зеленский выступил в Раде о членстве в ЕС. Фон дер Ляйен напомнила о САП – видео.
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