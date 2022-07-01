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Зеленский выступил в Раде о членстве в ЕС. Фон дер Ляйен напомнила о САП – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 12:23
Владимир Зеленский (скриншот видео ОП)
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Президент Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в Верховной Раде. Президент с главой Рады Русланом Стефанчуком и премьером Денисом Шмыгалем подписали заявление о единстве ветвей власти на пути в ЕС. Фон дер Ляйен напомнила о необходимости реформ, в частности скорейшего назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Зеленский говорил о получении статуса кандидата в ЕС Украиной. По его словам, Украина и ЕС теперь – "не рядом, а вместе", и это уже юридически зафиксированный статус. Он подчеркнул, что евроинтеграция – это "гарантирование всем поколениям украинского народа свободной и обеспеченной жизни на основе наилучших человеческих ценностей".

"Я хочу, чтобы все, кто на государственных должностях, воспринимали свой долг работать ради европейского выбора как борьбу за Украину. Мы должны готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и ответственно, как готовили решение о кандидатстве", – сказал он.

После речи Зеленский подписал со Стефанчуком и Шмыгалем заявление о единстве ветвей власти. По его словам, заявление "является свидетельством решительности в достижении стратегической цели Украины – полноценного членства в ЕС".

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После него Урсула фон дер Ляйен отметила в выступлении, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, в войне с Россией и на пути в ЕС.

Она добавила, что путь в ЕС будет длинным, ведь нужно завершить реформы. Также она напомнила о рекомендациях Еврокомиссии по реформам, в частности о необходимости как можно скорее назначить глав НАБУ и САП.

СПРАВКА. Победителя конкурса САП определили еще в конце 2021 года, однако конкурсная комиссия до сих пор так и не приняла формального финального решения. Кроме того, скандальный Окружной админсуд Киева отменил конкурс – решение ОАСК сейчас проходит апелляцию. Детальнее об этой истории читайте в статье  "Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС.

В целом фон дер Ляйен верит, что следующие шаги на пути в ЕС Украине по силам, но подчеркнула, что они потребуют "упорного труда, решительности и единства цели".

"Сейчас Украина имеет четкую европейскую перспективу и является кандидатом на вступление в ЕС, что казалось почти невероятным пять месяцев назад. Поэтому сегодня, в первую очередь, прежде всего, настал момент отпраздновать эту историческую веху. Победа решительности и целеустремленности. И победу всего движения, которое началось восемь лет назад на Майдане", – заявила она.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский ЕС реформы урсула фон дер ляйен кандидат сап членство
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