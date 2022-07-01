1 июля в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли флаг Европейского Союза, установив его на трибуне рядом с флагом Украины. Событие приурочено к получению страной статуса кандидата на членство в этом европейском объединении.

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Перед нардепами и президентом Владимиром Зеленским, который пришел в Раду, по видеосвязи выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, несмотря на тотальную войну России против Украины, последняя поддерживает работу госинститутов, и в Брюсселе "ценят ваши усилия".

"Именно за ее решимость, настойчивость и мужество Украина была оценена всеми странами ЕС и получила статус кандидата на членство", – отметила она.

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Она заявила, что Украина сейчас "имеет очень четкую" европерспективу, хотя еще в феврале "казалось почти немыслимым", что она получит статус кандидата.

Между тем, добавила еврочиновница, теперь предстоит долгий путь к членству через реформы (работа антикоррупционных органов, закон о СМИ, снижение влияния олигархов и другое), однако "Европа будет на вашей стороне на каждом шагу и столько, сколько понадобится, от этих темных дней войны до момента, когда вы переступите порог двери в наш ЕС".

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Как отметил глава Рады Руслан Стефанчук, "до сегодняшнего утра у меня было две мечты: первая – когда в зале Рады, рядом с желто-голубым флагом, будет развеваться флаг ЕС. Вторая – когда я наконец-то сниму военную форму и надену белую рубашку с костюмом, чтобы проводить пленарные заседания в мирном парламенте".

22 июня в МИД Франции заявили, что Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре или с привилегиями.

23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. Президент Зеленский заявил участникам саммита ЕС, что "теперь наши флаги всегда будут рядом".

28 июня Урсула фон дер Ляйен сказала, что "украинцы – одни из нас, мы хотим видеть Украину в ЕС".

Евгений Пилипенко

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