Глава Еврокомиссии: Украинцы – одни из нас. Мы хотим видеть Украину в Европейском Союзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина – "одна из нас, и мы хотим, чтобы они были в Европейском Союзе".
Интервью появилось после того, как Брюссель объявил, что отправляет оружие в Украину, запрещает российские СМИ в ЕС и закрывает небо от российских самолетов, пишет euronews.
Она не сказала, что это будет быстрое вступление, которого требует президент Владимир Зеленский.
Но объяснила: "У нас есть процесс (сотрудничества. – Ред.) с Украиной, например, интеграция украинского рынка в единый рынок. У нас очень тесное сотрудничество по энергосистеме. Так много тем, по которым мы очень тесно сотрудничаем, и, действительно, со временем они присоединятся к нас. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они были".
Фон дер Ляйен также заявила, что доверие к Владимиру Путину "полностью сломано и подорвано". Мирные переговоры – это всегда лучше, но никто не верит, что он будет придерживаться сказанного, объяснила она.
- Напомним, впервые в истории Европейский Союз профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране – Украине.
- И в ЕС запретят показывать два пропагандистских госканала России – RT и Sputnik – а также их дочерние проекты.
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