В ЕС запретят показывать два канала госпропаганды России

В Европейском Союзе запретят показывать два пропагандистских госканала России – RT и Sputnik – а также их дочерние проекты. Об этом заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы запретим в ЕС кремлевскую медиамашину. Российские государственные Russia Today и Sputnik и их дочерние проекты больше не смогут распространять ложь, чтобы оправдывать войну Путина", – заявила она.

Также фон дер Ляйен объявила о полном закрытии неба ЕС для России. Запрет касается и частных джетов российских олигархов.

Марк Сировой

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