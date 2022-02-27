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В ЕС запретят показывать два канала госпропаганды России

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 20:18
В ЕС запретят показывать два канала госпропаганды России - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

В Европейском Союзе запретят показывать два пропагандистских госканала России – RT и Sputnik – а также их дочерние проекты. Об этом заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Мы запретим в ЕС кремлевскую медиамашину. Российские государственные Russia Today и Sputnik и их дочерние проекты больше не смогут распространять ложь, чтобы оправдывать войну Путина", – заявила она.

Также фон дер Ляйен объявила о полном закрытии неба ЕС для России. Запрет касается и частных джетов российских олигархов.  

Марк Сировой
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санкции война ЕС russia today RT урсула фон дер ляйен sputnik
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