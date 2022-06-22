Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре или с привилегиями — МИД Франции

Украина не вступит в Евросоюз по ускоренной процедуре или с какими-либо привилегиями, интеграция будет долгим процессом. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон в эфире радио Europe 1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС является предметом "полного консенсуса", однако интеграция в Евросоюз является долгим процессом, поэтому "завтра Украина не будет членом ЕС".

"Не будет ни ускоренной процедуры, ни привилегии. Для того чтобы страна вступила в Евросоюз, должны договориться все страны ЕС, в том числе Франция, а во Франции это проходит через голосование в парламенте или референдум", — сказал Бон.

Он отметил, чтобы Украина присоединилась к ЕС, "необходимо будет положить конец войне, восстановить страну, перейти на демократические и экономические требования".

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Правительство Франции считает, что Украина сможет вступить в Евросоюз не ранее чем через 15-20 лет.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Молдова тоже получила рекомендацию, а Грузии пока отказали.

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.