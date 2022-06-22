UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре или с привилегиями — МИД Франции

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 10:54
Украина не вступит в ЕС по ускоренной процедуре или с привилегиями — МИД Франции - Фото
Клеман Бон (Фото: EPA)

Украина не вступит в Евросоюз по ускоренной процедуре или с какими-либо привилегиями, интеграция будет долгим процессом. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон в эфире радио Europe 1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС является предметом "полного консенсуса", однако интеграция в Евросоюз является долгим процессом, поэтому "завтра Украина не будет членом ЕС". 

"Не будет ни ускоренной процедуры, ни привилегии. Для того чтобы страна вступила в Евросоюз, должны договориться все страны ЕС, в том числе Франция, а во Франции это проходит через голосование в парламенте или референдум", — сказал Бон.

Он отметил, чтобы Украина присоединилась к ЕС, "необходимо будет положить конец войне, восстановить страну, перейти на демократические и экономические требования". 

Читайте также: Все страны ЕС поддерживают статус кандидата на членство в ЕС для Украины – Стефанишина

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз франция евроинтеграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 