Зеленского спросили о САП. Сказал, что не он решает, и с 24 февраля были другие приоритеты
Президент Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос, когда будет назначен глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, так как "не президент это решает", а промедление с этим вопросом объяснил "другими приоритетами" из-за войны. Об этом он заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, передает корреспондент LIGA.net.
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На фоне сегодняшнего напоминания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости как можно скорее назначить главы САП в Украине, журналисты спросили Зеленского, когда это произойдет.
"Что касается руководителя САП – не президент, а комиссия решает, кто победит, а затем назначает генпрокурор. Точно не президент. Со своей стороны, честно скажу, другие были приоритеты, начиная с 24 числа. Война – самый главный приоритет", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "это не говорит о том, что жизнь заканчивается", но в связи с полномасштабным вторжением РФ "весь мир понимает, что главную реформу, которая сейчас проходит в Европе, делает именно Украина".
"Все реформы будут сделаны, проголосованы. У меня нет сомнений. Но все будет сделано в порядке приоритетов нашего государства", – сказал Зеленский, акцентируя на том, что к Украине в мире сейчас большое доверие, и страна высокими темпами движется к ЕС.
Он также выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели".
- 23 июня Украина получила статус кандидатов на вступление в ЕС. Также Украина получила рекомендации Еврокомиссии по реформам.
- Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила о намерении выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года.
- Выполнение рекомендаций ЕК нужно, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС. В Кабмине прогнозируют: на полноценное членство может уйти до семи лет.
- Сегодня Урсула фон дер Ляйен выступила в Раде и сказала, что путь в ЕС будет длинным, ведь нужно завершить реформы – в частности, нужно как можно скорее назначить глав НАБУ и САП.
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