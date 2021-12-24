Конкурсная комиссия по выборам главы САП ушла на перерыв, не утвердив результаты конкурса

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Комиссия по избранию главы САП пока не смогла утвердить результаты конкурса, так как члены комиссии Навроцкий и Соболь ушли со связи и этим сделали невозможным голосование из-за отсутствия кворума. Прямую трансляцию окончания заседания можно смотреть здесь.

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Дополнено: Заседание комиссии возобновилось в 18.45.

На финальном этапе работы комиссии по избранию руководителя САП остались два кандидата на должности руководителя ведомства и его заместителя – старший детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко и прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк, которые набрали 246 и 229 баллов соответственно.

21 декабря во время заседания конкурсной комиссии пять из шести членов комиссии от Верховной Рады отказалась голосовать за утверждение формального решения, сославшись на то, что у комиссии нет подтверждения от ОГП соответствия указанных кандидатов требованиям доступа к гостайне.

Представители общественных антикоррупционных организаций назвали такой отказ попыткой руководства Офиса президента в очередной раз сорвать назначение главы САП.

Послы стран Большой семерки заявили, что разочарованы тем, что назначенные Верховной Радой члены отборочной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказались признавать победителем кандидата с наибольшим количеством баллов.

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Сергей Бережной

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