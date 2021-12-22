"Дальнейшая задержка неоправдана". Послы G7 отреагировали на срыв назначения главы САП

Послы стран Большой семерки разочарованы тем, что назначенные Верховной Радой члены отборочной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказались признавать победителем кандидата с наибольшим количеством баллов. Об этом сказано в заявлении послов G7 в Twitter.

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Вчера пятеро из шести провластных членов комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов, согласно которым детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229. В заседании объявили перерыв. Когда соберутся вновь – не смогли договориться.

Послы G7 назвали дальнейшую задержку неоправданной и противоречащей обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя САП.

Также Большая семерка призвала отборочную комиссию как можно скорее собраться и завершить процесс.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные учреждения, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", – сказано в заявлении.

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Оксана Житнюк

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