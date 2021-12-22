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"Дальнейшая задержка неоправдана". Послы G7 отреагировали на срыв назначения главы САП

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 20:06
G7 (фото - depositphotos.com)

Послы стран Большой семерки разочарованы тем, что назначенные Верховной Радой члены отборочной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказались признавать победителем кандидата с наибольшим количеством баллов. Об этом сказано в заявлении послов G7 в Twitter.

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Вчера пятеро из шести провластных членов комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов, согласно которым детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229. В заседании объявили перерыв. Когда соберутся вновь – не смогли договориться.

Послы G7 назвали дальнейшую задержку неоправданной и противоречащей обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя САП.

Также Большая семерка призвала отборочную комиссию как можно скорее собраться и завершить процесс.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные учреждения, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", – сказано в заявлении.

"Дальнейшая задержка неоправдана". Послы G7 отреагировали на срыв назначения главы САП

Читайте также: "Этого ждет весь мир". Как провластная часть комиссии по главе САП подрывает имидж Украины

Оксана Житнюк
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g7 большая семерка сап послы реформа
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