"Дальнейшая задержка неоправдана". Послы G7 отреагировали на срыв назначения главы САП
Послы стран Большой семерки разочарованы тем, что назначенные Верховной Радой члены отборочной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказались признавать победителем кандидата с наибольшим количеством баллов. Об этом сказано в заявлении послов G7 в Twitter.
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Вчера пятеро из шести провластных членов комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов, согласно которым детектив НАБУ Александр Клименко набрал 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229. В заседании объявили перерыв. Когда соберутся вновь – не смогли договориться.
Послы G7 назвали дальнейшую задержку неоправданной и противоречащей обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя САП.
Также Большая семерка призвала отборочную комиссию как можно скорее собраться и завершить процесс.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные учреждения, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", – сказано в заявлении.
- У САП нет постоянного руководителя с августа 2020-го. Назначение главы САП до декабря 2021 года – один из структурных маяков меморандума Украины с МВФ.
- В сентябре 2021-го Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это зафиксировано в общем заявлении после встречи Зеленского и лидера США Джо Байдена.
- США и ЕС заявили, что очень разочарованы задержкой конкурса в САП, а послы G7 уже призывали Украину избрать руководителя САП без промедлений и прозрачно.
- 20 декабря ОАСК отменил порядок проведения конкурса. Решение ОАСК не вступит в силу без решения апелляционной инстанции или после истечения срока подачи апелляционной жалобы.
- 21 декабря на заседании конкурсной комиссии провластная ее часть отказалась голосовать за утверждение формального решения, объяснив это техническим моментом – остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов.
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