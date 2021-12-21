Шабунин о срыве назначения главы САП: Зеленский и Ермак плюнули в лицо западным союзникам

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сорвали назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этим они "плюнули в лицо" западным союзникам Украины, пишет Шабунин в Facebook.

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"Итак, Зеленский/Ермак сорвали назначение руководителя САП. Им стал детектив НАБУ Александр Клименко. Сделано это показательным, подчеркнуто беспредельным способом. Чтобы у наших западных союзников точно не осталось сомнений, что Зеленский и Ермак плюнули им в лицо", – написал Шабунин.

Он пояснил, что "контролируемые Зеленским и Ермаком члены комиссии" отказались утвердить ими же проставленные и лично объявленные баллы.

"Сейчас отмечу только одно: за все, что будет дальше, отвечают Зеленский с Ермаком лично", – считает Шабунин.

Члены комиссии от парламента (пятеро из шести) не дали голоса за финальное решение, отметил он. Это председатель комиссии Екатерина Коваль (За будущее), Богдан Романюк (Доверие), Елена Бусол (За будущее), Евгений Соболь (от Слуг народа) и Андрей Гуджал (ОПЗЖ).

Шабунин напомнил, что Александр Клименко набрал 246 баллов, Андрей Синюк – 229 баллов.

"Кстати, Бусол поставила Клименко за собеседование 2 балла, а Гуджал – 1 балл. Причем Синюку они поставили по максимуму. Наверное, еще надеясь смахлевать", – написал активист.

В конце концов Коваль зачитала проект решения комиссии, согласно которому победил детектив НАБУ Клименко. "Однако контролируемые Зеленским/Ермаком члены комиссии не дали голоса за формальное решение, после которого страна получила бы руководителя САП, конкурс на которого длится уже больше года", – написал Шабунин.

По его словам, члены комиссии предложили собраться завтра, "однако это ничего не изменит". "Клименко является победителем конкурса, и это значит, что Банковая собирается сорвать конкурс", – убежден глава ЦПК.

Он также считает, что вчерашнее решение Окружного административного суда Киева, которым суд отменил порядок проведения конкурса на главу САП, "точно не случайное и писалось на Банковой".

Вадим Ребрина

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