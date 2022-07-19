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Комиссия утвердила Клименко победителем конкурса в САП. Но назначать его могут долго – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 11:33
Комиссия утвердила Клименко победителем конкурса в САП. Но назначать его могут долго – ЦПК - Фото
Комиссия САП (скриншот видео)

Конкурсная комиссия на заседании утвердила детектива НАБУ Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан объяснила LIGA.net: говорить о разблокировании процесса еще рано, ведь назначение на должность главы САП может затянуться.

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Комиссия утвердила, что конкурс в САП выиграл Клименко. Второе место занял прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, который должен стать его заместителем.

Теперь назначить Клименко руководителем САП может генпрокурор. А уже новый глава САП должен назначить своего зама и руководителей департаментов.

Сейчас должность генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой занимает с приставкой и. о. Алексей Симоненко. В 2020-м году он передавал от НАБУ к СБУ дело замглавы Офиса президента Олега Татарова, которое расследовал Клименко. Кроме того, Симоненко видели журналисты на дне рождения Татарова. Детальнее о нем читайте здесь.

Также конкурсная комиссия приняла решение, что должна передать победителя на утверждение генпрокурору в течение трех рабочих дней после получения комиссией результатов проверки о соответствии кандидата требованиям закона о предотвращении коррупции и доступе к гостайне.

Щербан в комментарии LIGA.net назвала второе решение "огромной проблемой".

"Это огромная проблема на самом деле. Международная часть комиссии на самом деле не хотела сначала голосовать за это решение. Проблема в том, что эти три дня могут длиться бесконечно. Проблема в том, что уже полгода Офис генпрокурора не давал никаких ответов комиссии (по проверке кандидатов, – ред.). Поэтому эти три дня могут точно так же растянуться на год, полгода – и никаких там финальных назначений не будет", – сказала она.

По словам Щербан, нельзя говорить о разблокировании процесса и завершении работы с назначением главы САП, пока Офис генпрокурора не утвердит соответствующие процедуры – и не будет документа о назначении на должность.

Читайте также: Татаров, война и предатели. Почему Зеленский убрал Баканова и Венедиктову: детали

Марк Сировой
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конкурс сап Александр Клименко
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