Комиссия утвердила Клименко победителем конкурса в САП. Но назначать его могут долго – ЦПК

Конкурсная комиссия на заседании утвердила детектива НАБУ Александра Клименко победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. При этом юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан объяснила LIGA.net: говорить о разблокировании процесса еще рано, ведь назначение на должность главы САП может затянуться.

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Комиссия утвердила, что конкурс в САП выиграл Клименко. Второе место занял прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, который должен стать его заместителем.

Теперь назначить Клименко руководителем САП может генпрокурор. А уже новый глава САП должен назначить своего зама и руководителей департаментов.

Также конкурсная комиссия приняла решение, что должна передать победителя на утверждение генпрокурору в течение трех рабочих дней после получения комиссией результатов проверки о соответствии кандидата требованиям закона о предотвращении коррупции и доступе к гостайне.

Щербан в комментарии LIGA.net назвала второе решение "огромной проблемой".

"Это огромная проблема на самом деле. Международная часть комиссии на самом деле не хотела сначала голосовать за это решение. Проблема в том, что эти три дня могут длиться бесконечно. Проблема в том, что уже полгода Офис генпрокурора не давал никаких ответов комиссии (по проверке кандидатов, – ред.). Поэтому эти три дня могут точно так же растянуться на год, полгода – и никаких там финальных назначений не будет", – сказала она.

По словам Щербан, нельзя говорить о разблокировании процесса и завершении работы с назначением главы САП, пока Офис генпрокурора не утвердит соответствующие процедуры – и не будет документа о назначении на должность.

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Марк Сировой

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