Зеленский дал еще одну должность Венедиктовой: теперь будет послом в двух странах

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Лихтенштейне. Должность посла Украины в Швейцарии также остается за ней. Соответствующий указ от 28 апреля опубликован на сайте президента.

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В указе говорится, что посол Украины в Швейцарии Венедиктова по совместительству назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн.

Также сегодня Зеленский подписал указ о назначении посла Украины во Вьетнаме Александра Гамана послом Украины в Камбодже по совместительству.

17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора. В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил увольнение Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

17 ноября Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии.

Оксана Житнюк

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