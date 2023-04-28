Зеленский дал еще одну должность Венедиктовой: теперь будет послом в двух странах
28.04.2023, 16:28
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Лихтенштейне. Должность посла Украины в Швейцарии также остается за ней. Соответствующий указ от 28 апреля опубликован на сайте президента.
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В указе говорится, что посол Украины в Швейцарии Венедиктова по совместительству назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн.
Также сегодня Зеленский подписал указ о назначении посла Украины во Вьетнаме Александра Гамана послом Украины в Камбодже по совместительству.
- 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора. В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил увольнение Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения.
- 17 ноября Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии.
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