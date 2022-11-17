Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии
Президент Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа.
17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.
В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.
Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.
- 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора.
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