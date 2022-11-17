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Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 17:32
Зеленский назначил Венедиктову послом Украины в Швейцарии - Фото
Ирина Венедиктова (скриншот видео Право на владу, ТСН)

Президент Владимир Зеленский назначил экс-генпрокурора Ирину Венедиктову послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарской Конфедерации", – говорится в тексте указа.

  • 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора, а временно исполняющим обязанности стал ее заместитель Алексей Симоненко.

  • В тот же день Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Президент объяснил отставки Венедиктовой и Баканова большим количеством предателей в правоохранительных органах, которые перешли на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

  • Венедиктова прокомментировала отстранение, заявив, что такие вопросы не должны решаться кулуарно. Она не намерена спорить с решением президента, но напомнила – для увольнения есть процедура голосования в Раде.

  • 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Ирина Венедиктова
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