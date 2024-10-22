Генпрокурор Костін подав у відставку на тлі скандалу з роздачею інвалідностей у МСЕК

Президент на засіданні РНБО заявив, що Андрій Костін має понести політичну відповідальність за ситуацію в органах прокуратури

Андрій Костін (Фото: пресслужба форуму Україна-30)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки та оборони щодо порушень у медико-соціальних експертних комісіях. Після цього генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

На РНБО окремо розглядали ситуацію у системі органів прокуратури — доповідав голова Офісу генпрокурора.

За результатами засідання Зеленський зауважив, що також повинна бути політична відповідальність Костіна за ситуацію в органах прокуратури.

Уже через 12 хвилин після допису Зеленського з'явилося повідомлення від Костіна — той заявив про звільнення з посади.

Він зауважив, що зараз на всіх рівнях у державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження – і "багато ганебних фактів зловживань" було встановлено і в прокурорській системі.

"Вважаю абсолютно правильною позицію президента Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі, політична відповідальність", – написав Костін.

Нардеп від Слуги народу, він обіймав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року. Ірину Венедіктову, попередницю Костіна на посту, після звільнення відправили послом до Швейцарії.

Раніше, 16 жовтня, журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Журналіст із власних джерел встановив список прокурорів-інвалідів із Хмельницької прокуратури, який, за його словами, не є остаточним. У ньому 49 людей, зокрема прокурор Хмельницької області Олексій Олійник і його дружина Ірина, яка до 2024 року працювала у відомстві.

Того самого дня генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування, а 17 жовтня звільнив Олійника з посади керівника Хмельницької облпрокуратури.