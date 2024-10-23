Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели – глава Минздрава

Виктор Ляшко (Фото: Укринформ)

Центральную медико-социальную экспертную комиссию планируют ликвидировать до конца текущей недели. Об этом на брифинге объявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"До конца этой недели мы примем распоряжение Кабинета министров Украины, которое у нас ликвидирует центральную МСЭК. Мы к этому готовились, укрепляя материально-техническую базу именно подчиненного института в городе Днепр. Поскольку мы видели, что центральная МСЭК – это только визуальная экспертиза, потом люди направлялись на клинические базы в Днепр и Винницу", – сказал Ляшко.

Накануне, 23 октября, президент Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны по ситуации с МСЭК и злоупотреблениям чиновников с получением инвалидности. По результатам он подписал указ о ликвидации системы МСЭК до 31 декабря.