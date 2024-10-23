Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня – глава МОЗ

Віктор Ляшко (Фото: Укрінформ)

Центральну медико-соціальну експертну комісію планується ліквідувати до кінця поточного тижня. Про це на брифінгу оголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючи матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", – сказав Ляшко.

Напередодні, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки й оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань чиновників з отриманням інвалідності. За результатами він підписав указ про ліквідацію системи МСЕК до 31 грудня.