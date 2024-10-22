МСЭК ликвидируют в следующем году – Раде и Минздраву поручили разработать законопроект

Также планируется цифровизация и пересмотр "необоснованных решений" насчет инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений

Заседание СНБО (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Совета национальной безопасности по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениям чиновников с получением инвалидности.

Согласно решению, СНБО поручило Верховной Раде совместно с Министерством здравоохранения разработать законопроект, предусматривающий ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

"СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость. Утвердил их указом", – написал глава государства.

В частности, речь идет о цифровизации процессов прохождения всех этапов МСЭК, реальной проверке деклараций членов комиссий, проверке и пересмотре "необоснованных решений" относительно инвалидности должностных лиц и аудите соответствующих пенсионных начислений.

Также Зеленский анонсировал законодательные изменения для "безотлагательного реформирования" системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотра системы и механизма начислений пенсионных выплат чиновникам государственных органов.

В то же время, президент добавил: "Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной".

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Глава государства поручил премьеру Денису Шмыгалю "решить проблему" на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств, и отметил, что нужны кадровые решения.

На заседании были доклады главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу проверок и расследования уголовных правонарушений.

Зеленский отметил, что было установлено "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

На шаги на правительственном уровне докладывали премьер, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Оксана Жолнович.

Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал генпрокурор Андрей Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходимая политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.

Глава СБУ сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены.