Фальшивый диагноз МСЭК является основанием для возбуждения уголовного дела – ГБР

В таких случаях подозрения могут выписываться по разным статьям, в частности, за подделку документов

Иллюстративное фото: ГБР

Фальшивый диагноз от медико-социальных экспертных комиссий, который могут найти у должностных лиц, является основанием для возбуждения уголовного производства, сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, подобными проверками будет заниматься рабочая группа правоохранительных ведомств.

"Если будут подозрения, что человек, например, работая в государственных органах, занимая определенную должность, получил инвалидность незаконно – это будет основанием для открытия уголовного производства. То есть ГБР отвечает на такое правонарушение уголовным производством, подозрениями соответственно должностным лицам", – заявила Сапьян.

Она отметила, что в таких случаях подозрения могут выписываться по разным статьям Уголовного кодекса: и за подлог документов, и за мошенничество, и за незаконное обогащение, и за участие в организованной преступной группе.

В целом главной задачей ГБР будет довести такие дела до суда, подытожила советник.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек были осуждены.