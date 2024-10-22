Фальшивый диагноз МСЭК является основанием для возбуждения уголовного дела – ГБР
Фальшивый диагноз от медико-социальных экспертных комиссий, который могут найти у должностных лиц, является основанием для возбуждения уголовного производства, сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.
По ее словам, подобными проверками будет заниматься рабочая группа правоохранительных ведомств.
"Если будут подозрения, что человек, например, работая в государственных органах, занимая определенную должность, получил инвалидность незаконно – это будет основанием для открытия уголовного производства. То есть ГБР отвечает на такое правонарушение уголовным производством, подозрениями соответственно должностным лицам", – заявила Сапьян.
Она отметила, что в таких случаях подозрения могут выписываться по разным статьям Уголовного кодекса: и за подлог документов, и за мошенничество, и за незаконное обогащение, и за участие в организованной преступной группе.
В целом главной задачей ГБР будет довести такие дела до суда, подытожила советник.
Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек были осуждены.
- Вечером президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.
- Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал генпрокурор Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.
- Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что вместо старой системы будет внедрена "цифровая, прозрачная европейская модель", проверка необоснованных решений МСЭК будет длиться не дольше трех месяцев.