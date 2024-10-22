Фальшивые диагнозы МСЭК. У Зеленского заявили, что топ-чиновников тоже проверят

Ирина Верещук (Фото: Офис президента)

Будут проверки всех чиновников по поводу фальшивых диагнозов от медико-социальных экспертных комиссий – коснется и топ-чиновников, сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук в эфире телемарафона.

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"Президент был четок и, я очень надеюсь, понятен всем чиновникам, участвовавшим в заседании Совета национальной безопасности и обороны. [Будут] неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников, привлечения к ответственности лиц, причастных к фальсификациям и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения к законодательству", – заявила она.

Верещук отметила, что на создание законопроекта о реформе системы медико-социальной экспертизы у министерств здравоохранения и социальной политики есть один месяц.

Ранее вечером президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал генпрокурор Андрей Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.

Глава СБУ сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены.