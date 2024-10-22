Фальшиві діагнози МСЕК. У Зеленського заявили, що топчиновників теж перевірять

Ірина Верещук (Фото: Офіс президента)

Будуть перевірки усіх посадовців щодо фальшивих діагнозів від медико-соціальних експертних комісій – торкнеться і топчиновників, повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Президент був чіткий і, я дуже сподіваюся, зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні Ради національної безпеки і оборони. [Будуть] невідкладні й швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців, притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань і зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства", – заявила вона.

Верещук зазначила, що на створення законопроєкту про реформу системи медико-соціальної експертизи у міністерств охорони здоров'я і соціальної політики є один місяць.

Раніше ввечері президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО – ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав генпрокурор Андрій Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.

Очільник СБУ повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.