Необоснованные решения МСЭК проверят максимум за три месяца – премьер Шмыгаль
Вместо старой системы медико-социальных экспертных комиссий будет внедрена "цифровая, прозрачная европейская модель", проверка необоснованных решений МСЭК будет длиться не дольше трех месяцев. Такие результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.
"Во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы, вместо этого будет введена цифровая, прозрачная европейская модель для соответствующих определений [инвалидностей]", – заявил он.
Также Шмыгаль поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение правительства, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и ввести новую европейскую модель.
Также премьер сообщил, что Ляшко уже издал ряд кадровых приказов по результатам СНБО – в частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, а также уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.
По словам главы правительства, все проверки и пересмотры необоснованных решений МСЭК проведут не позднее чем через три месяца, особенно это касается высокопоставленных должностных лиц и чиновников.
"То есть достаточно оперативно должны быть реализованы все эти меры для того, чтобы устранить этот позор, который мы видели, который происходит в МСЭК", – подытожил Шмыгаль.
- Ранее вечером президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.
- Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал генпрокурор Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.
- Глава СБУ сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены.