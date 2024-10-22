Необоснованные решения МСЭК проверят максимум за три месяца – премьер Шмыгаль

Глава Минздрава уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, а также профильного департамента министерства

Денис Шмыгаль (Фото: Кабинет министров)

Вместо старой системы медико-социальных экспертных комиссий будет внедрена "цифровая, прозрачная европейская модель", проверка необоснованных решений МСЭК будет длиться не дольше трех месяцев. Такие результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

"Во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы, вместо этого будет введена цифровая, прозрачная европейская модель для соответствующих определений [инвалидностей]", – заявил он.

Также Шмыгаль поручил министру здравоохранения Виктору Ляшко не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение правительства, чтобы завершить реформу ликвидации МСЭК и ввести новую европейскую модель.

Также премьер сообщил, что Ляшко уже издал ряд кадровых приказов по результатам СНБО – в частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, а также уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК.

По словам главы правительства, все проверки и пересмотры необоснованных решений МСЭК проведут не позднее чем через три месяца, особенно это касается высокопоставленных должностных лиц и чиновников.

"То есть достаточно оперативно должны быть реализованы все эти меры для того, чтобы устранить этот позор, который мы видели, который происходит в МСЭК", – подытожил Шмыгаль.