Необґрунтовані рішення МСЕК перевірять максимум за три місяці – прем'єр Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: Кабінет міністрів)

Замість старої системи медико-соціальних експертних комісій буде впроваджена "цифрова, прозора європейська модель", перевірка необґрунтованих рішень МСЕК триватиме не довше трьох місяців. Про такі результати засідання Ради національної безпеки й оборони повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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"На виконання указу президента до кінця цього року МСЕК будуть ліквідовані, натомість буде запроваджена цифрова, прозора європейська модель для відповідних визначень [інвалідностей]", – заявив він.

Також Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку не пізніше як 1 листопада внести усі необхідні нормативні документи та законопроєкти на розгляд уряду, аби завершити реформу ліквідації МСЕК і запровадити нову європейську модель.

Також прем'єр повідомив, що Ляшко вже видав низку кадрових наказів за результатами РНБО – зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, а також звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК.

За словами голови уряду, всі перевірки та перегляди необґрунтованих рішень МСЕК проведуть не пізніше, як за три місяці, особливо це стосується високопосадовців та чиновників.

"Тобто доволі оперативно мають бути реалізовані всі ці заходи для того, щоб усунути цю ганьбу, яку ми бачили, яка відбувається у МСЕК", – підсумував Шмигаль.