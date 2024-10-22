Фальшивий діагноз МСЕК є підставою для відкриття кримінальної справи – ДБР
Фальшивий діагноз від медико-соціальних експертних комісій, який можуть знайти у посадовців, є підставою для відкриття кримінального провадження, повідомила радниця з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.
За її словами, такими перевірками займатиметься робоча група правоохоронних відомств.
"Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно – то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцям", – заявила Сап'ян.
Вона зауважила, що у таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями Кримінального кодексу: і за підробку документів, і за шахрайство, і за незаконне збагачення, і за участь в організованій злочинній групі.
Загалом, головною задачею ДБР буде довести такі справи до суду, підсумувала радниця.
Раніше очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.
- Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО – ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.
- Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав генпрокурор Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.
- Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що замість старої системи буде впроваджена "цифрова, прозора європейська модель", перевірка необґрунтованих рішень МСЕК триватиме не довше трьох місяців.