Фальшивий діагноз МСЕК є підставою для відкриття кримінальної справи – ДБР

У таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями, зокрема, за підробку документів

Ілюстративне фото: ДБР

Фальшивий діагноз від медико-соціальних експертних комісій, який можуть знайти у посадовців, є підставою для відкриття кримінального провадження, повідомила радниця з питань комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

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За її словами, такими перевірками займатиметься робоча група правоохоронних відомств.

"Якщо будуть підозри, що людина, наприклад, працюючи в державних органах, обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно – то це буде підставою для відкриття кримінального провадження. Тобто ДБР відповідає на таке правопорушення кримінальним провадженням, підозрами відповідно посадовцям", – заявила Сап'ян.

Вона зауважила, що у таких випадках підозри можуть виписувати за різними статтями Кримінального кодексу: і за підробку документів, і за шахрайство, і за незаконне збагачення, і за участь в організованій злочинній групі.

Загалом, головною задачею ДБР буде довести такі справи до суду, підсумувала радниця.

Раніше очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.