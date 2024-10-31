Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Чиновник подав на звільнення на тлі скандалу з роздаванням інвалідностей прокурорам від МСЕК

Андрій Костін (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Відповідний указ з'явився на сайті голови держави.

Документ датовано 31 жовтня.

Раніше, 29 жовтня, Верховна Рада проголосувала за звільнення генпрокурора – "за" було 255 народних обранців.

Заяву щодо звільнення з посади Костін зробив за підсумками Ради національної безпеки та оборони щодо зловживань у системі медико-соціальної експертизи, яка відбулася 22 жовтня. Тоді президент Зеленський заявив, що тодішній генпрокурор має понести "політичну відповідальність" за ситуацію в органах прокуратури.

Напередодні, 16 жовтня, журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування: з'ясувалося, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

17 жовтня Костін звільнив керівника Хмельницької облпрокуратури. Згодом п'ять керівників обласних та очільник однієї спецпрокуратури написали заяви про звільнення – всі вони отримували підвищені пенсії за рішенням суду.

Нардеп від Слуги народу Костін обіймав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року. Ірину Венедіктову, попередницю Костіна на посту, після звільнення відправили послом до Швейцарії.

Наразі невідомо, хто стане наступним генпрокурором