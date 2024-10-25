П'ять очільників обласних та голова спецпрокуратури подали на звільнення через пенсії – деталі

Також Рада прокурорів підтримала внесення змін, які мають зробити так, що прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із зарплатою

Андрій Костін (Фото: Офіс генпрокурора)

П'ять керівників обласних та очільник однієї спеціалізованої прокуратури написали заяви про звільнення – усі вони отримували підвищені пенсії за рішенням суду. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Йдеться про керівників Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та голову спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Ці чиновники отримували призначені судом підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років – і тепер триває службове розслідування щодо правомірності отримання прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування їм пенсійних виплат.

Також Костін повідомив, що в його Офісі відбулося перше засідання незалежної Комісії з відбору кандидатів для кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", – додав генпрокурор.

А ще Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону "Про прокуратуру" – вони мають зробити так, що прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із зарплатою.

За пропозиціями, виплата пенсії прокурорам за вислугу років буде проводитися лише після їх звільнення з роботи – тобто вводиться принцип "або зарплата, або пенсія", пояснив Костін.

Він зазначив, що ці напрацювання передадуть суб'єкту законодавчої ініціативи. Якому саме – не уточнюється, але подавати законопроєкти в Україні можуть нардепи, президент та Кабінет міністрів.

16 жовтня, журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Ввечері 22 жовтня президент Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО – ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав генпрокурор Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється. Наразі він ще перебуває на посаді, офіційно не повідомлялося, хто стане його наступником.