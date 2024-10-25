Пять глав областных и глава спецпрокуратуры подали на увольнение из-за пенсий – детали

Также Совет прокуроров поддержал внесение изменений, которые должны сделать так, что прокуроры не смогут получать пенсию одновременно с зарплатой

Андрей Костин (Фото: Офис генпрокурора)

Пять руководителей областных и руководитель одной специализированной прокуратуры написали заявления об увольнении – все они получали повышенные пенсии по решению суда. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин .

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Речь идет о руководителях Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и председателе специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Эти чиновники получали назначенные судом повышенные пенсии в связи с выслугой лет – и теперь идет служебное расследование по правомерности получения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления им пенсионных выплат.

Также Костин сообщил, что в его Офисе прошло первое заседание независимой Комиссии по отбору кандидатов для кадрового резерва на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

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"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", – добавил генпрокурор.

А еще Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон "О прокуратуре" – они должны сделать так, что прокуроры не смогут получать пенсию одновременно с зарплатой.

По предложениям, выплата пенсии прокурорам за выслугу лет будет производиться только после их увольнения с работы – то есть вводится принцип "либо зарплата, либо пенсия", пояснил Костин.

Он отметил, что эти наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы. Какому именно – не уточняется, но подавать законопроекты в Украине могут нардепы, президент и Кабинет министров.

16 октября журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором утверждал, что почти все прокуроры Хмельнитчины оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, которую ранее арестовали по подозрению в незаконном обогащении.

Вечером 22 октября президент Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО – принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал генпрокурор Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется. Пока он еще на должности, официально не сообщалось, кто станет его преемником.