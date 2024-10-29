Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 29 жовтня. "За" проголосували 255 депутатів

Андрій Костін у парламенті (Фото: ОП)

Верховна Рада на засіданні 29 жовтня проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 255 парламентарів.

Железняк додав, що розглядати призначення наступника Костіна сьогодні не будуть.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО. Було ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.