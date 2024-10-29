Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора
Верховна Рада на засіданні 29 жовтня проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 255 парламентарів.
Железняк додав, що розглядати призначення наступника Костіна сьогодні не будуть.
16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, в якому стверджував, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО. Було ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.
Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.
- 22 жовтня ВРУ та МОЗ отримали доручення розробити законопроєкт щодо ліквідації МСЕК до кінця 2024 року.
- Того самого дня голова СБУ повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.
- 23 жовтня міністр охорони здоров’я Ляшко заявив, що МСЕК ліквідують до кінця тижня.