Міністерка соцполітики: Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності

Реформа соціальної підтримки людей з інвалідністю покликана зменшити бюрократію та зробити її зрозумілою для громадян, зазначила Оксана Жолнович

Оксана Жолнович (Фото: Facebook-акаунт міністерки)

Реформа системи Медико-соціальних експертних комісій не завадить виплаті пенсій з інвалідності. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, в соціальних мережах почали поширювати некоректну інформацію, що створює негативне враження щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки людей, які отримали інвалідність.

Жолнович зазначила, що всі громадяни, яким призначено пенсії з інвалідності, отримуватимуть виплати після реформи.

"Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", – додала міністерка.

Вона зазначила, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.