Міністерка соцполітики: Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності
Реформа системи Медико-соціальних експертних комісій не завадить виплаті пенсій з інвалідності. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
За її словами, в соціальних мережах почали поширювати некоректну інформацію, що створює негативне враження щодо реформи МСЕК та системи соціальної підтримки людей, які отримали інвалідність.
Жолнович зазначила, що всі громадяни, яким призначено пенсії з інвалідності, отримуватимуть виплати після реформи.
"Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", – додала міністерка.
Вона зазначила, що реформа покликана посилити підтримку тих, хто отримав травмування чи шкоду здоровʼю; пришвидшити надання такої підтримки; зменшити бюрократію, а також зробити систему підтримки під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою і зручною для громадян.
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