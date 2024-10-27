Министр соцполитики: Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности

Реформа социальной поддержки людей с инвалидностью призвана уменьшить бюрократию и сделать ее понятной гражданам, отметила Оксана Жолнович

Оксана Жолнович (Фото: Facebook-аккаунт министерши)

Реформа системы Медико-социальных экспертных комиссий не помешает выплате пенсий по инвалидности. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, в социальных сетях начали распространять некорректную информацию, что создает негативное впечатление относительно реформы МСЭК и системы социальной поддержки людей, получивших инвалидность.

Жолнович отметила, что все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать выплаты после реформы.

"Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", — добавила министр.

Она отметила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью; ускорить оказание такой поддержки; уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.