Рада уволила Андрея Костина с должности генерального прокурора

Соответствующее решение приняли на заседании 29 октября. "За" проголосовали 255 депутатов

Андрей Костин в парламенте (Фото: ОП)

Верховная Рада на заседании 29 октября проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 255 парламентариев.

Железняк добавил, что рассматривать назначение преемника Костина сегодня не будут.

16 октября журналист Юрий Бутусов опубликовал расследование, в котором утверждал, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, ранее арестованной по подозрению в незаконном обогащении.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания СНБО. Было принято решение, предусматривающее ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года.

Отдельно в СНБО рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры – докладывал Костин. По результатам заседания Зеленский заявил, что необходима политическая ответственность чиновника – тот впоследствии сообщил, что увольняется.